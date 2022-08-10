مجموعة "Killnet" تقرصن موقع "لوكهيد مارتن" الأمريكية

وكانت Killnet قد أعلنت، قبل ساعات قليلة، عن اختراق موقع شركة "لوكهيد مارتن" على شبكة الإنترنت، وهي الشركة المصنعة لراجمات الصواريخ "هيمارس"، حيث تم اختراق نظام التفويض الداخلي للموظفين، وتنزيل جميع بيانات المرشحين للعمل في الشركة.