وفاة أيقونة الشجاعة... سامي باسو أكبر مصاب بمتلازمة الشيخوخة المبكرة في العالم يفارق الحياة

وفارق باسو الحياة بعد شعوره بتوعك أثناء تناوله الطعام مع أصدقائه في أحد مطاعم إيطاليا، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية. ووصفت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، في منشور على منصة "إكس"، باسو بأنه "مثال استثنائي للشجاعة والإيمان والروح الإيجابية"، مؤكدة أن شجاعته في مواجهة المرض وابتسامته الدائمة رغم التحديات ستظل مصدر إلهام للأجيال القادمة.