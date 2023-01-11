الرئيس الأمريكي: فُوجئت بالعثور على وثائق سرية بمكتبي السابق ولا أعلم محتواها

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ الثلاثاء، إنه لا علم له بمحتوى وثائق رسمية سرية تعود إلى الفترة التي كان يتولى فيها منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما (2009 - 2017) وعثر عليها أخيراً في مركز أبحاث كان يعمل فيه أحياناً.