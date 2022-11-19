بعد تخلّي المقربين عنه.. شاهد زوجة تتبرّع بثلثي كبدها لإنقاذ زوجها

وأشارت المعلمة الوفية لزوجها إلى أن الزوج بدأ رحلته في البحث عن متبرع بين أقاربه، ولكن اصطدم برفض الجميع، الذين كانوا يعتبرون أنه ميؤوس من شفائه، مضيفة أنها وعلى الفور عرضت عليه التبرع لكنه رفض خشية حدوث مكروه لهما سويًّا وبالتالي سيكون أبناؤهما بلا عائل، طالبًا منها أن تلغي الفكرة تمامًا، ومؤكدًا أنه سيستسلم لقدره ويتركها لرعاية الأولاد من بعده.