متحورات "جديدة كلياً" من فيروس كورونا قد تظهر هذا الشتاء

لكن المسؤول عن اللقاحات في الوكالة الأوروبية ماركو كافاليري، حذّر قائلاً إن الناس "يجب ألا ينتظروا لقاحاً خاصاً".. وقال: "قد يكون هناك متحورٌ جديدٌ بالكامل قيد الظهور، لا يمكننا توقعه اليوم".