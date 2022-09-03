أفادت وكالة الدواء التابعة للاتحاد الأوروبي، بأن متحورات جديدة كلياً من فيروس كورونا قد تظهر هذا الشتاء، لكن اللقاحات المتوافرة حالياً يُفترض أن تحمي من الإصابة بالمرض الحاد أو الوفاة.
وجاءت هذه التعليقات مع استعداد دول الاتحاد الأوروبي لإطلاق حملة لقاحات معزّزة ضد كوفيد قبل موجة من الإصابات يخشى أن تتفشى في وقتٍ لاحقٍ هذا العام.
وتشمل هذه اللقاحات خليطاً متنوعاً من لقاحات مضادة لمتغير أوميكرون الطاغي حالياً تمّ ترخيصها حديثاً، إضافة إلى اللقاحات الأصلية، التي طوّرت لمحاربة الفيروس، وفق الوكالة الأوروبية.
لكن المسؤول عن اللقاحات في الوكالة الأوروبية ماركو كافاليري، حذّر قائلاً إن الناس "يجب ألا ينتظروا لقاحاً خاصاً".. وقال: "قد يكون هناك متحورٌ جديدٌ بالكامل قيد الظهور، لا يمكننا توقعه اليوم".