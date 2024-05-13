الإمارات.. "السلامة الغذائية" تؤكد خلو أسواق أبوظبي من منتجات "مارس" غير الحلال

وأكدت الهيئة على أهمية أن يثق جمهور المستهلكين بجودة المواد الغذائية التي تباع في الأسواق المحلية، سواء كانت من الإنتاج المحلي أو المستورد، حيث تخضع كافة المنتجات الغذائية المتداولة لرقابة صارمة عبر سلسلة التوريد، كما تخضع المنتجات الغذائية المستوردة لضوابط صارمة في المنافذ المختلفة، إذ لا يتم السماح بدخول أي منتج إلا بعد التأكد من مطابقته للمواصفات المعتمدة، فضلاً عن عمليات التفتيش وأخذ عينات من المواد الغذائية في مراكز البيع للتأكد من أن المادة الغذائية صالحة للاستهلاك.