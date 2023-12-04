صدمة.. لماذا اختفت تسجيلات مهمة لهجوم 7 أكتوبر من أرشيف الجيش في "إسرائيل"؟

وكشفت مصادر داخل فرقة غزة عن "خلل" في تسجيلات الاتصالات منذ يوم 7 أكتوبر. ووفقاً لهذه المصادر، فإن "بعض التسجيلات إما اختفت وإما أنه تم تنزيلها من الشبكة ونقلها بناء على توجيهات الضباط القياديين، وبالتالي، لا يمكن الوصول إليها. عادةً ما تُحذَف تسجيلات الاتصالات بعد فترة محددة، إلا إذا قام شخص ما بحفظها عمداً داخل النظام.. ويبدو أن أحد الأشخاص قد اتخذ قراراً متعمداً بنقل هذه التسجيلات أو حذفها لضمان عدم تمكن أي شخص من الاطلاع عليها.