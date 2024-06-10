تسريب اختبارات الثانوية العامة بالكويت.. القبض على 10 أشخاص بينهم موظفون بوزارة التربية

وأشارت إلى أنه "فور وقوع حالات التسريب، باشرت الجهات المعنية بوزارة الداخلية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية في عمليات البحث والتحري حول وقائع التسريب.. وتوصل رجال المباحث إلى معلومات عن 10 متورطين بالواقعة.. وبعد أخذ الإذن القانوني اللازم تم ضبطهم جميعًا وكشف الأسلوب الإجرامي المتبع".