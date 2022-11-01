لسببٍ غير طبي.. السجن عامين لطبيب كويتي بمستشفى حكومي

قضت محكمة الاستئناف، بحبس رئيس قسم أطباء (كويتي) في أحد المستشفيات الحكومية، لمدة سنتين مع الشغل، بتهمة قيامه بالتعدّي وضرب طبيب آخر في مكتبه، بسبب خلافٍ إداري في العمل.
وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، قالت محامية دفاع المتهم حوراء الحبيب، إن: "المتهم وبلا أيّ مبررٍ استدعى موكلها إلى مكتبه، وبعد حضوره فُوجئ بقيام الطبيب المتهم بالاعتداء عليه لفظاً ومن ثم قام من مكتبه وانهال عليه بالضرب".
وأضافت أنه "لا يوجد أي مبرر لهذا الفعل حتى لو كان موكلي قد أخطأ في عمله".
وشهد ضابط الواقعة أمام المحكمة من أن تحرياته دلت على قيام المتهم بالتعدّي على المجني عليه، كما شهد طبيبان بأنهما شاهدا الطبيب المتهم يعتدي على الطبيب المجني عليه.