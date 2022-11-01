لسببٍ غير طبي.. السجن عامين لطبيب كويتي بمستشفى حكومي

وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، قالت محامية دفاع المتهم حوراء الحبيب، إن: "المتهم وبلا أيّ مبررٍ استدعى موكلها إلى مكتبه، وبعد حضوره فُوجئ بقيام الطبيب المتهم بالاعتداء عليه لفظاً ومن ثم قام من مكتبه وانهال عليه بالضرب".