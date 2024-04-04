مصر.. شاحنة تقتحم مقهى فتقتل وتصيب 6 أشخاص

في حادث مروع بمدينة أسوان جنوبي مصر، اصطدمت مساء أمس الأربعاء، شاحنة نقل مواد بترولية بعدد من مركبات التوك توك، قبل أن تقتحم مقهى مليء بالزبائن، ما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين.
وحسب صحيفة "اليوم السابع"، تلقت مديرية أمن أسوان، بلاغاً بوقوع الحادث في منطقة الصداقة القديمة، وتبين من التحريات الأولية أن سيارة نقل ثقيل كانت قادمة من طريق المدينة الصناعية، عندما فقد السائق السيطرة على عجلة القيادة، فاصطدمت السيارة بـ 5 مركبات توك توك، كما اقتحمت السيارة مقهى للمواطنين.
وأسفر الحادث عن مصرع شخصين، وتنوعت الإصابات ما بين كسور وجروح وكدمات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.