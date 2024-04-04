مصر.. شاحنة تقتحم مقهى فتقتل وتصيب 6 أشخاص

وحسب صحيفة "اليوم السابع"، تلقت مديرية أمن أسوان، بلاغاً بوقوع الحادث في منطقة الصداقة القديمة، وتبين من التحريات الأولية أن سيارة نقل ثقيل كانت قادمة من طريق المدينة الصناعية، عندما فقد السائق السيطرة على عجلة القيادة، فاصطدمت السيارة بـ 5 مركبات توك توك، كما اقتحمت السيارة مقهى للمواطنين.