مساء 3 يناير.. "قمر الذئب العملاق" يُبهر عشاق الفلك بظاهرة نادرة

لماذا يُطلق عليه "قمر الذئاب الثلاثة"؟

يطلق بعض الفلكيين على هذا التوافق الكوني الثلاثي، الذي يجمع بين الحضيض القمري، والبدر، والحضيض الشمسي، اسم "قمر الذئاب الثلاثة".

ويُعتقد أن تسمية "قمر الذئب" نقلها المستوطنون الأوروبيون إلى أمريكا الشمالية، وترتبط بعواء الذئاب الذي كان يُسمع بكثرة خلال هذه الفترة من العام.