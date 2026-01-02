مساء 3 يناير.. "قمر الذئب العملاق" يُبهر عشاق الفلك بظاهرة نادرة

يستمتع عشاق الفلك، مساء 3 يناير 2026، بمشهد سماوي لافت مع ظهور "قمر الذئب العملاق" ببريق غير مسبوق، نتيجة توافق نادر بين أحداث مدارية متزامنة.
ووفقًا لتقرير نشره موقع "ساينس ألرت"، يتزامن هذا البدر العملاق مع وصول القمر إلى أقرب نقطة له من الأرض، والتي تُقدَّر بنحو 362,312 كيلومترًا (225,130 ميلًا). ويؤدي ذلك إلى ظهور القمر بحجم ظاهري أكبر بنسبة 14%، وسطوع أعلى بنحو 30% مقارنةً بوجوده في أبعد نقطة، متفوقًا قليلًا على قمر ديسمبر العملاق، رغم أن المسافة بينهما كانت أكبر نسبيًا.
ويزداد المشهد جمالًا مع اقتراب الأرض من أقرب نقطة لها من الشمس، والذي يحدث قبل ساعات قليلة من اقتراب القمر، حيث يصل كوكبنا سنويًا إلى مسافة تُقدَّر بنحو 147,099,900 كيلومتر من الشمس، أي أقرب بنسبة 3.4% من المتوسط، ما يوجّه نحو 6.5% من ضوء الشمس إلى نظام الأرض والقمر، فيزيد من سطوع المشهد.
قد يحظى هواة مراقبة السماء في نصف الكرة الشمالي بظروف مثالية للمشاهدة، إذ تُسهم برودة هواء يناير في تقليل الرطوبة، ما يعزز صفاء السماء. وأشار التقرير إلى أنه "لا حاجة لأي معدات خاصة، فقط عيناك وبطانية دافئة".
وتنشأ ظاهرة القمر العملاق من المدار الإهليلجي للقمر، الذي يبلغ متوسط بُعده عن الأرض نحو 384,400 كيلومتر، مع اختلاف نقطة الحضيض نتيجة تأثير جاذبية الشمس والتحولات المدارية. ولا تحدث هذه الظاهرة إلا عندما يتزامن الحضيض مع طوري البدر أو المحاق، وهو ما يحدث أقل من 13 مرة سنويًا.
لماذا يُطلق عليه "قمر الذئاب الثلاثة"؟
يطلق بعض الفلكيين على هذا التوافق الكوني الثلاثي، الذي يجمع بين الحضيض القمري، والبدر، والحضيض الشمسي، اسم "قمر الذئاب الثلاثة".
ويُعتقد أن تسمية "قمر الذئب" نقلها المستوطنون الأوروبيون إلى أمريكا الشمالية، وترتبط بعواء الذئاب الذي كان يُسمع بكثرة خلال هذه الفترة من العام.