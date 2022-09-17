بعد الجثة الأخيرة.. الأردن يعلن انتهاء البحث في مبنى اللويبدة المنهار

أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، عامر السرطاوي، فجر السبت، انتهاء عمليات البحث عن وفيات في المبنى المنهار بمنطقة اللويبدة في العاصمة عمان، بعد العثور على الجثة الأخيرة.
وحسب موقع صحيفة "الدستور" الأردنية، قال السرطاوي في بيان صحفي: "بعد عمليات بحث وإنقاذ صعبة ومتواصلة وبمراحل متعددة استمرت لمدة 84 ساعة؛ تمكنت فرق البحث والإنقاذ من إخلاء آخر وفاة من تحت الأنقاض".
وأضاف السرطاوي أن حصيلة ما تم التعامل معه في الحادثة 14 وفاة و10 إصابات، وذلك بحسب كشف الاستقصاء عن الموجودين داخل البناية السكنية.
قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، الجمعة: إن مدة إيواء العائلات المتضررة جراء انهيار مبنى في منطقة اللويبدة في وسط العاصمة عمّان ستكون "مفتوحة".
وفُتح باب التبرع للعائلات المتضررة من خلال منصتي إي فواتيركم ومدفوعاتكم، لكن المفلح قال إن الحكومة "ستقوم بتغطية المصاريف كافة لاحتواء الأزمة".