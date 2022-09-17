بعد الجثة الأخيرة.. الأردن يعلن انتهاء البحث في مبنى اللويبدة المنهار

أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، عامر السرطاوي، فجر السبت، انتهاء عمليات البحث عن وفيات في المبنى المنهار بمنطقة اللويبدة في العاصمة عمان، بعد العثور على الجثة الأخيرة.