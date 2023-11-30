عكس ما كنا نعتقد.. دراسة: ما يسمعه الجنين في رحم أمه يمكن أن يشكّل دماغه

أظهرت الأبحاث السابقة أن الأطفال الذين ما زالوا في الرحم (ابتداءً من عمر 7 أشهر تقريبًا) يمكنهم سماع عندما تتحدث أمهاتهم، ويمكنهم أيضًا سماع أصوات أخرى، مثل الموسيقى والضوضاء العامة. ويمكنهم أيضًا التعرف على صوت أمهم بعد الولادة وألحان محددة تتعلق بكلامها، والأمر الأقل فهمًا هو نوع تأثير سماع مثل هذه الأشياء على التطور العصبي لدماغ الطفل، ولمعرفة المزيد، أجرى فريق البحث في إيطاليا تجربة شملت 33 طفلًا حديث الولادة وأمهاتهم، وجميعهم من الناطقين باللغة الفرنسية.