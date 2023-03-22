أسوأ كابوس في فراش النوم.. شاهد ما عثر عليه رجل في سريره

ومما زاد الطين بلة، أن "زاكري" قال إن الأفعى كانت "مشاكسة إلى حد ما" عندما حاول التقاطها. ومع ذلك، تَمَكّن من انتزاعها من المنزل وإلقائها بين الأشجار على بعد كيلومترات من المنزل.