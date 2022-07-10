متجاهلًا أزمة صفقته مع "تويتر".. إيلون ماسك يتحدث عن هذه القضية

تجاهل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أزمة صفقته مع "تويتر" المهددة بالإلغاء ليتحدث عن قضية أثارها قبل مدة وعن المزايا التي يقدمها في شركاته بشأنها.
وأوضح ماسك في تغريدة أن شركاته تزيد من مزايا رعاية الأطفال بشكل كبير لحث العاملين لديه على إنجاب المزيد من الأطفال لمعالجة أزمة "النقص السكاني" التي يصرّ على أنها "أكبر خطر تواجهه الحضارة إلى حد بعيد".
وقال الملياردير الأمريكي: "الأطفال يستحقون كل هذا العناء إذا كان ذلك ممكنًا، وأخطط لزيادة مزايا رعاية الأطفال في شركاتي بشكل كبير. نأمل أن تفعل الشركات الأخرى الشيء نفسه".
يأتي بيان ماسك ردًّا على تغريدة تسأل عن الآثار المالية المترتبة على إنجاب العديد من الأطفال.
ويضيف ماسك أن مؤسسة "ماسك فاوندشن" الخيرية ستتبرع بشكل مباشر للعائلات أيضًا، ولكن من غير الواضح ما الذي يعنيه هذا بالضبط.
ويقول ماسك: إنه سيشارك المزيد من التفاصيل حول هذه الخطط الشهر المقبل.
وقال ماسك في تصريحات أخرى لموقع "إنسايدر": إن شركته "تسلا" حاليًّا توفر 16 أسبوعًا إجازة عائلية مدفوعة الأجر، وتوفر خدمات صحية تصل إلى 40 ألف دولار لخدمات الخصوبة والإنجاب.
وتأتي تصريحات ماسك الحالية في خضم جدل واسع فجره خلال الأيام الماضية بإعلانه التراجع عن صفقة الاستحواذ على تويتر بقيمة 44 مليار دولار، وهو ما أغضب مجلس إدارة منصة التدوين المصغر وقررت مقاضاته بسبب تلاعبه بمصير الشركة؛ على حد قولها.