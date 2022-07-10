متجاهلًا أزمة صفقته مع "تويتر".. إيلون ماسك يتحدث عن هذه القضية

وأوضح ماسك في تغريدة أن شركاته تزيد من مزايا رعاية الأطفال بشكل كبير لحث العاملين لديه على إنجاب المزيد من الأطفال لمعالجة أزمة "النقص السكاني" التي يصرّ على أنها "أكبر خطر تواجهه الحضارة إلى حد بعيد".