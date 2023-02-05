قفزت للسباحة مع الدلافين.. ثم وقعت الكارثة

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الأحد، أنها كانت على متن دراجة مائية (جت سكي)، قبل أن تباغتها سمكة قرش وتصيبها بجروح خطيرة توفيت على إثرها، وأُعلن عن وفاتها في المكان.