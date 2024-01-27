لم ينشر من قبل.. شاهد الفيديو الكامل لحادث الطائرة العسكرية التركية

وأظهر أحد المقاطع الطائرة وهي تحلّق ببطء فوق طريق مزدحم، بينما أظهرها مقطع آخر فوق ملعب في المدينة، التي يبلغ عدد سكانها "1.43" مليون نسمة وتقع على بعد حوالي "160" ميلًا من أنقرة.