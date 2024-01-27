لم ينشر من قبل.. شاهد الفيديو الكامل لحادث الطائرة العسكرية التركية

كشف فيديو مروع عن اللحظة الأخيرة لطائرة عسكرية تركية عندما اضطرّ قائدها إلى الزحف بها على بطن الطائرة على المدرج، قبل أن تنحرف عنه وتنتهي في أرض مجاورة.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: اضطرّت طائرة النقل العسكرية من طراز "C-160"، والتابعة للقوات الجوية التركية، إلى الهبوط اضطراريًّا بعد تعرُّضها لخطأ فني في الجو يوم 25 يناير.
ويبدأ الفيديو باللحظة التي حلقت فيها الطائرة على ارتفاع أمتار قليلة فوق سيارات تسير على طريق مزدحم في تركيا، قبل دقائق من هبوطها اضطراريًّا أثناء مشاركتها في تدريب.
وشوهدت الطائرة، التي أقلعت من قيادة قاعدة النقل الجوي الثانية عشرة شمال مدينة قيصري، وهي تحلّق على ارتفاع أمتار قليلة فوق المناطق السكنية.
وأظهر أحد المقاطع الطائرة وهي تحلّق ببطء فوق طريق مزدحم، بينما أظهرها مقطع آخر فوق ملعب في المدينة، التي يبلغ عدد سكانها "1.43" مليون نسمة وتقع على بعد حوالي "160" ميلًا من أنقرة.
وأظهرت اللقطات أن المروحة اليسرى للطائرة تبدو وكأنها تتعطل وتتباطأ، بينما يبدو أن المروحة اليمنى تعمل. وتظهر اللقطات أيضًا أن معدات الهبوط بالطائرة كانت في وضع التشغيل.
وأظهرت لقطات منفصلة الطائرة وهي تتحرّك ببطء عبر مدرج الهبوط.
وظهر جسم الطائرة وهو يحتكّ بالأرض على المدرج، ولا يبدو أن عجلات الهبوط كانت معطلة أثناء الحادث.
وقالت وزارة الدفاع التركية: "طائرة من طراز C-160 تابعة للقوات التركية اضطرت للهبوط اضطراريًّا أثناء إقلاعها من قاعدة قيصري الجوية، وتعرضت لأضرار طفيفة".
وأضافت: الطائرة نجحت في الهبوط الاضطراري بعد تحليق على علو منخفض للغاية، وكادت تصدم أسلاك أعمدة التيار الكهربائي فوق رؤوس المارة على طريق للسيارات.
وقالت القوات الجوية التركية: إنه لم يصب أو يقتل أحد في الحادث، مضيفة أن الطائرة تعرضت فقط لأضرار طفيفة.