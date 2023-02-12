تمكنت فرق الإنقاذ اليوم من إنقاذ شخص عمره 50 عاماً بعد أسبوع من بقائه تحت الأنقاض في أنطاكيا عقب الزلال المدمّر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا الأسبوع الماضي.
وتتواصل عمليات البحث عن ناجين فيما أعلنت إدارة الكوارث التركية، تسجيل هزة ارتدادية جديدة في غازي عنتاب بقوة 3 ريختر.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات التركية اعتقال اثنين من مقاولي البناء في "أدي يمان" أثناء فرارهما عبر مطار إسطنبول.
كان قد حذّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، من أن حصيلة الزلزال الشديد في تركيا وسوريا التي تخطت حتى الآن 28 ألف قتيل، "ستتضاعف أو أكثر".
وزار غريفيث أمس السبت في تركيا مدينة كهرمان مرعش مركز الزلزال بقوة 7.8 درجة الذي وقع الإثنين وتسبّب في سقوط 28191 قتيلاً؛ بينهم 24617 في هذا البلد، و3574 في سوريا المجاورة.
وقال غريفيث متحدثا لشبكة "سكاي نيوز": "أعتقد أنه من الصعب تقييم الحصيلة بدقة لأن علينا أن نرى تحت الأنقاض، لكنني واثق من أنها ستتضاعف أو أكثر"، مضيفاً: "لم نبدأ فعلياً تعداد القتلى بعد".
وأفاد غريفيث، في فيديو نشر على حسابه على تويتر، بأنه "قريباً سيخلي الأشخاص المكلفون عمليات البحث والإغاثة المكان للوكالات الإنسانية التي سيقضي عملها بالاهتمام بالعدد الاستثنائي من الأشخاص المتضررين خلال الأشهر المقبلة".