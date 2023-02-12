إنقاذ شخص عمره 50 عاماً بعد أسبوع من بقائه تحت الأنقاض في أنطاكيا

كان قد حذّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، من أن حصيلة الزلزال الشديد في تركيا وسوريا التي تخطت حتى الآن 28 ألف قتيل، "ستتضاعف أو أكثر".