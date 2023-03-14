منذ تفشي كورونا.. الصين تُعيد فتح الحدود أمام السائحين لأول مرة

ووفقًا لتطبيق رصد الرحلات الجوية الصينية "فلايت ماستر"؛ فإن الرحلات الدولية القادمة والمغادرة في الأسبوع الذي بدأ في السادس من مارس ارتفعت أكثر من 350% مقارنة بمستواها قبل عام إلى حوالى 2500 رحلة جوية؛ إلا أن هذا الرقم لا يعادل سوى 17.4% من مستويات 2019.