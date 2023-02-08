"انفجار البحيرات الجليدية" يهدّد 15 مليون شخص.. و4 دول الأكثر تعرُّضًا للخطر

وكشفت دراسة أخرى نشرتها مجلة "ساينس" العلمية في ٦ يناير الماضي، أن نصف الأنهار الجليدية في العالم، بما يعادل حوالي ٢١٥ ألف نهر، تواجه خطر الزوال بحلول نهاية القرن الحالي بسبب تغير المناخ.

وأشارت الدراسة التي نشرتها وكالة فرانس برس إلى أن العواقب الناجمة عن هذه الظاهرة كارثية؛ كارتفاع مستوى مياه البحار الذي يتسبّب بفيضانات كبيرة خلال العواصف، بالإضافة إلى النقص في الموارد المائية.