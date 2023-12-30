من المكسيك إلى كندا.. شاهد المفاجأة الصادمة في صندوق طماطم

اكتشف عاملٌ في مركز لتوزيع الفاكهة والخضراوات في "أونتاريو" بكندا، مؤخرًا، شيئًا صادمًا في صندوق من الطماطم الخضراء، وصل من المكسيك، تمثّل بثعبان كبير الحجم.