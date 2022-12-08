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منها "ياسرف" السعودية وأطول برج في إفريقيا.. علاقات التعاون العربية الصينية في صور

شهد العقد الأخير نموًا مطردًا وتطورًا ملحوظًا
منها "ياسرف" السعودية وأطول برج في إفريقيا.. علاقات التعاون العربية الصينية في صور
ياسر نجدي
ياسر نجدي

تمتد العلاقات العربية مع دولة الصين منذ قرون خلت، حينما أرسل الخليفة الراشد عثمان بن عفان (رضي الله عنه) سفارة إلى بلاط تانغ في عاصمة الصين القديمة تشانغآن، ومنذ ذلك الوقت أخذت العلاقات بين العرب والصينيين أشكالاً عديدة من التعاون المشترك.

وشهد العقد الأخير نموًا مطردًا وتطورًا ملحوظًا في علاقات التعاون العربية الصينية، وحقق التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة، والتجارة، والاستثمار، والتمويل، وبناء البنية التحتية، والتكنولوجيا الفائقة، وغيرها من المجالات نتائج ملحوظة ومثمرة.

وفي هذه الصور التي نشرتها وكالة "شينخوا" الصينية مشاهد وصور تلخص تلك العلاقات المتنامية.

عاملان سعودي وصيني يعملان في مصفاة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف) التي أنشأتها شركتا سينوبك الصينية وأرامكو السعودية بشكل مشترك

مشهد جوي لمشروع منطقة الأعمال المركزية قيد الإنشاء بالعاصمة الإدارية الجديدة المصرية الذي ينفذه فرع الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية في مصر ومن بينها أطول برج في إفريقيا

مشهد داخلي لملعب لوسيل في قطر وقد تم بناؤه من قِبل الشركة الصينية لإنشاءات سكك الحديد

موظف سعودي يعرض منتجات سعودية خلال الدورة الثانية لمعرض الصين الدولي للاستيراد والتي أُقيمت في مدينة شنغهاي

لقطة لخط القطار الخفيف في مصر والذي أنشأته شركة الصين لهندسة السكك الحديد وغيرها من الشركات الصينية

قسم شفة - البرواقية من مشروع نفذته الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية ضمن مشروع الطريق السيار شمال - جنوب في الجزائر

الرئيس الصيني في الرياض 2022

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