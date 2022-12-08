منها "ياسرف" السعودية وأطول برج في إفريقيا.. علاقات التعاون العربية الصينية في صور

وشهد العقد الأخير نموًا مطردًا وتطورًا ملحوظًا في علاقات التعاون العربية الصينية، وحقق التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة، والتجارة، والاستثمار، والتمويل، وبناء البنية التحتية، والتكنولوجيا الفائقة، وغيرها من المجالات نتائج ملحوظة ومثمرة.