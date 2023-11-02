هل توافق على هذا عند زيارة أي مطعم؟ جدل في أمريكا بعد ما فعله مطعم بآباء "الأطفال الأشقياء"

وحسب موقع "إيست إيداهو" الإخباري، يقع مطعم "Toccoa Riverside" في منطقة جبال بلو ريدج في جورجيا، على بُعد نحو 16 كيلومترا من حدود ولاية تينيسي، حيث تعتبر تلك البقعة وجهة شهيرة لمحبي الهواء الطلق الذين يرغبون في صيد الأسماك أو ممارسة رياضة التجديف في نهر توكوا.