مشهد غريب ونادر وسط المحيط.. حوت يقف على رأسه وذيله يطفو بلا حركة

وشوهد حوت صغير واحد قبالة ساحل البرازيل وهو يرضع أثناء رفع الذيل للأعلى، في حين أنه يمكن أن تتم رعاية هذه الحيتان في أوضاع أخرى؛ لذلك لا يُفسَّر هذا السلوك بشكل كامل.