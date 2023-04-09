في ربيع تاريخي لم يحدث منذ سنوات.. هذا ما ستشهده الكويت خلال الأيام المقبلة

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، تأكيد خبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان: "إن طقس هذا العام يتميز بكميات أمطار زادت عن معدلاتها السنوية المعتادة من حيث تكرارها واستمرارها وغزارتها، الأمر الذي جعل ربيع هذا العام من أجمل وأروع وأبهى أشهر الربيع منذ سنوات طويلة".