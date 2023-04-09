في ربيع تاريخي لم يحدث منذ سنوات.. هذا ما ستشهده الكويت خلال الأيام المقبلة

حالة مطرية تنتظر الكويت هذا الأسبوع، ستكون غزيرة في بعض الأحيان؛ بسبب السحب الرعدية، وفقًا لما أكده خبراء الأرصاد الجوية.
ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، تأكيد خبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان: "إن طقس هذا العام يتميز بكميات أمطار زادت عن معدلاتها السنوية المعتادة من حيث تكرارها واستمرارها وغزارتها، الأمر الذي جعل ربيع هذا العام من أجمل وأروع وأبهى أشهر الربيع منذ سنوات طويلة".
وذكر "رمضان": "إننا حاليًا في موسم (سبق السرايات) والذي يتميز باستمرار تكوّن السحب وتساقط الأمطار، لحقتها موجة باردة نسبيًا جعلت الأيام الماضية من الفترات المميزة والمريحة بالنسبة لانخفاض درجات الحرارة حتى بداية شهر أبريل، والذي ترتفع فيه درجات الحرارة خلال النهار".
وأضاف: "ستبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي خلال النهار ابتداءً من الأحد، لتنتهي أيام سبق السرايات مع نهاية هذا الأسبوع، وتبدأ فترة موسم السرايات في منتصف الشهر الجاري، وتستمر حتى نهايات شهر مايو".
ولفت "رمضان" إلى أن "المنخفضات وفرص الأمطار ستكون مستمرة بإذن الله هذا الشهر، حيث من المتوقع أن تتأثر منطقة الخليج والجزيرة العربية من السعودية إلى الكويت وجنوب العراق ومناطق الخليج بفرص لأمطار تبدأ آخر الأسبوع الجاري".
في غضون ذلك، أوضح الفلكي بدر العميرة عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن "عودة البرد بالربيع غريبة وسببها التغيرات المناخية والاحتباس الحراري وكثرة الأمطار وتجمدها وعبور الرياح الشمالية الغربية عليها، وهذه التغيرات بالمناخ تنذر بظواهر جوية غريبة وعنيفة قادمة".