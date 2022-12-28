مصر.. كأس العالم في قطر أفضل أحداث 2022 برأي المواطنين

وبسؤال المواطنين عن أفضل ما حدث محليًا في مصر خلال عام 2022، أبرزت النتائج أن 32% من المصريين بالعينة يرون أن عقد مؤتمر المناخ COP 27 كان أفضل ما حدث محليًا بمصر خلال عام 2022، ثم جاء في المرتبة الثانية استمرار تطوير منظومة الطرق والكباري بنسبة 21.3%، وجاءت مشروعات الإسكان الاجتماعي والمدن العمرانية الجديدة في المرتبة الثالثة بنسبة 5.3%، وبرامج الحماية الاجتماعية (تكافل وكرامة/ حياة كريمة) في المرتبة الرابعة ضمن أفضل أحداث بنسبة 4.9%، والمشروعات التنموية في المرتبة الخامسة بنسبة 4%.