فيديو الطفل والراقصة يثير غضبًا عارمًا في العراق.. والشرطة تتحرك فورًا

ونقل موقع "سكاي نيوز عربية"، عن المستشار القانوني العراقي محمد السامرائي، أن العراق لا يوجد لديه حتى الآن تشريع قانوني لحماية الطفل، رغم إعداد مشروع له والذي يُفترض أن ينص كذلك على منع دخول الأطفال ممن هم دون سن 18 عامًا، إلى الملاهي الليلية، وكذلك منع تناولهم الخمور في الأماكن العامة، ومنع تشغيلهم واضطهادهم، لكن مع الأسف لم يفلح البرلمان في اعتماد هذا القانون نظرًا للخلافات حوله بين الكتل النيابية.