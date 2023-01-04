فيديو الطفل والراقصة يثير غضبًا عارمًا في العراق.. والشرطة تتحرك فورًا

أثار مقطع مصور انتشر على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي بالعراق، لطفل بالكاد يبلغ نحو 10 سنوات، ينثر النقود على راقصة في أحد النوادي الليلية، موجة عارمة من السخط والغضب في البلاد.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، دخلت الشرطة المجتمعية العراقية على الخط، وطالب مديرُها العميد غالب العطية، بالتحري عن الطفل والملهى الذي وقعت فيه الحادثة التي مثّلت انتهاكًا صارخًا لحقوق الأطفال.
وتَبين أن الملهى يقع في عاصمة إقليم كردستان العراق أربيل؛ حيث قامت السلطات الأمنية فيه، بإغلاق النادي الليلي على خلفية سماحه لهذا الطفل بالدخول إليه.
واعتبر ناشطو الدفاع عن حقوق الطفل، هذه الواقعة إشارة خطيرة إلى أن ابتذال قيم الطفولة قد بلغ حد السماح لصغار بعمرٍ الورود، بالتواجد في ملاهٍ ليلية صاخبة، مطالبين الجهات المعنية بوضع حد لمثل هذه التجاوزات على الأطفال بالعراق، ومعاقبة المتورطين في ارتكابها ومحاسبة ذويهم على التقصير والإهمال.
ونقل موقع "سكاي نيوز عربية"، عن المستشار القانوني العراقي محمد السامرائي، أن العراق لا يوجد لديه حتى الآن تشريع قانوني لحماية الطفل، رغم إعداد مشروع له والذي يُفترض أن ينص كذلك على منع دخول الأطفال ممن هم دون سن 18 عامًا، إلى الملاهي الليلية، وكذلك منع تناولهم الخمور في الأماكن العامة، ومنع تشغيلهم واضطهادهم، لكن مع الأسف لم يفلح البرلمان في اعتماد هذا القانون نظرًا للخلافات حوله بين الكتل النيابية.