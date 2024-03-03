لا يعرف بيل غيتس.. شاهد ما حدث بين صاحب عربة شاي هندي وملياردير التقنية الشهير

وحسب تلفزيون "سي إن بي سي"، كتب غيتس مع لقطات له وهو يبتسم ويبدو مفتونًا: "في الهند، يمكنك أن تجد الابتكار في كل مكان تتجه إليه؛ حتى في إعداد كوب بسيط من الشاي!".