ما حقيقة إيقاف رحلات العمرة في مصر بسبب أزمة النقد الأجنبي والتحديات الاقتصادية؟

تداولت تقارير على نطاق واسع في وسائل إعلام وحسابات مصرية على منصات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة تشير إلى تعليق شركات السياحة في مصر رحلات العمرة خلال شهر فبراير المقبل، نتيجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد وندرة النقد الأجنبي.