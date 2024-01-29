ما حقيقة إيقاف رحلات العمرة في مصر بسبب أزمة النقد الأجنبي والتحديات الاقتصادية؟

تداولت تقارير على نطاق واسع في وسائل إعلام وحسابات مصرية على منصات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة تشير إلى تعليق شركات السياحة في مصر رحلات العمرة خلال شهر فبراير المقبل، نتيجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد وندرة النقد الأجنبي.
وفي ردّها على تلك الأنباء، نفت وزارة السياحة والآثار المصرية تعليق رحلات العمرة، وأكّدت عدم صحة تلك الشائعات المتداولة.
وشدّدت الوزارة على استمرار شركات السياحة في تنظيم رحلات العمرة بشكلٍ طبيعي وفقًا للمواعيد المحددة، وتقديم خدماتها للراغبين في السفر إلى السعودية لأداء العمرة.
كما حذّرت المواطنين المصريين من تصديق تلك الأخبار المضللة وشدّدت على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.