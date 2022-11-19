"إنفانتينو": ظروف العمال في قطر أفضل من ظروف المهاجرين في أوروبا

وأوضح إنفانتينو؛ خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، قبل يومٍ على افتتاح بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، أنّه مثلما أصبحت سويسرا مثالاً يُحتذى به بفضل التسامح والعمل الجماعي، فقد تطوّرت قطر كثيراً في هذا المجال أيضاً.