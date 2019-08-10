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صورة بألف كلمة.. إنسانية رجل أمن تحمي حاجة مسنة من أمطار عرفات

فقدت ذويها ولجأت إليه فوضع مظلته الخاصة أثناء مباشرته مهام عمله

تجلّت إنسانية رجل أمن في حماية مسنة حاجة من الأمطار الغزيرة التي شهدتها مشعر عرفات.

وأظهرت الصورة قيام رجل أمن بحماية مسنة حاجة من مياه الأمطار بوضع مظلته الخاصة أثناء مباشرته مهام عمله بمشعر عرفات.

وكانت مسنة سودانية قد فقدت ذويها بعد هطول الأمطار ولجأت لرجل الأمن والذي بدوره قام بوضع مظلته الخاصة لحمايتها من الأمطار واصطحابها للأماكن الخاصة لاستقبال التائهين، في لفتة إنسانية جسّدتها مواقف رجال الأمن غير المستغربة.

محمد المواسي جازان مسلّم الهواملة الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صورة بألف كلمة.. إنسانية رجل أمن تحمي حاجة مسنة من أمطار عرفات
سبق

تجلّت إنسانية رجل أمن في حماية مسنة حاجة من الأمطار الغزيرة التي شهدتها مشعر عرفات.

وأظهرت الصورة قيام رجل أمن بحماية مسنة حاجة من مياه الأمطار بوضع مظلته الخاصة أثناء مباشرته مهام عمله بمشعر عرفات.

وكانت مسنة سودانية قد فقدت ذويها بعد هطول الأمطار ولجأت لرجل الأمن والذي بدوره قام بوضع مظلته الخاصة لحمايتها من الأمطار واصطحابها للأماكن الخاصة لاستقبال التائهين، في لفتة إنسانية جسّدتها مواقف رجال الأمن غير المستغربة.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
04:51 PM

صورة بألف كلمة.. إنسانية رجل أمن تحمي حاجة مسنة من أمطار عرفات

فقدت ذويها ولجأت إليه فوضع مظلته الخاصة أثناء مباشرته مهام عمله

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مجموعة من المحررين - بعثة المشاعر المقدّسة
0
1,814

تجلّت إنسانية رجل أمن في حماية مسنة حاجة من الأمطار الغزيرة التي شهدتها مشعر عرفات.

وأظهرت الصورة قيام رجل أمن بحماية مسنة حاجة من مياه الأمطار بوضع مظلته الخاصة أثناء مباشرته مهام عمله بمشعر عرفات.

وكانت مسنة سودانية قد فقدت ذويها بعد هطول الأمطار ولجأت لرجل الأمن والذي بدوره قام بوضع مظلته الخاصة لحمايتها من الأمطار واصطحابها للأماكن الخاصة لاستقبال التائهين، في لفتة إنسانية جسّدتها مواقف رجال الأمن غير المستغربة.

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