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شاهد .. الرائد "الشريدة" يحقق المركز الأول بمسابقة الرماية على الأطباق

اختتمت بطولة الاولمبياد للرماية على الأطباق التي أقيمت خلال الفترة من 18 إلى 22 ذي القعدة 1440هـ بميدان الرماية بمدينة تدريب الأمن العام الرياض، وبتنظيم الاتحاد السعودي للرماية.

وتفصيلاً، حقق المركز الأول بمسابقة الرماية على الأطباق (تراب) بدرجة "الممتاز" الرائد محمد بن منصور الشريدة من منتخب وزارة الحرس الوطني للرماية.

ويعد الرائد "الشريدة" أكثر رامٍ حقق المركز الأول في المملكة، وأول لاعب سعودي يصل إلى نهائيات آسيا بالإضافة لكونه مسجلاً أعلى رقم سعودي أولمبي.

وأوضح مقطع فيديو نشرته وزارة الحرس الوطني من حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، يظهر من خلاله الرائد محمد الشريدة وهو يصيب الأهداف بكل احترافية، ونال مقطع الفيديو إعجاب رواد التواصل.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد .. الرائد "الشريدة" يحقق المركز الأول بمسابقة الرماية على الأطباق
سبق

اختتمت بطولة الاولمبياد للرماية على الأطباق التي أقيمت خلال الفترة من 18 إلى 22 ذي القعدة 1440هـ بميدان الرماية بمدينة تدريب الأمن العام الرياض، وبتنظيم الاتحاد السعودي للرماية.

وتفصيلاً، حقق المركز الأول بمسابقة الرماية على الأطباق (تراب) بدرجة "الممتاز" الرائد محمد بن منصور الشريدة من منتخب وزارة الحرس الوطني للرماية.

ويعد الرائد "الشريدة" أكثر رامٍ حقق المركز الأول في المملكة، وأول لاعب سعودي يصل إلى نهائيات آسيا بالإضافة لكونه مسجلاً أعلى رقم سعودي أولمبي.

وأوضح مقطع فيديو نشرته وزارة الحرس الوطني من حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، يظهر من خلاله الرائد محمد الشريدة وهو يصيب الأهداف بكل احترافية، ونال مقطع الفيديو إعجاب رواد التواصل.

26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
12:26 AM

شاهد .. الرائد "الشريدة" يحقق المركز الأول بمسابقة الرماية على الأطباق

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متعب البقمي - الرياض
0
1,906

اختتمت بطولة الاولمبياد للرماية على الأطباق التي أقيمت خلال الفترة من 18 إلى 22 ذي القعدة 1440هـ بميدان الرماية بمدينة تدريب الأمن العام الرياض، وبتنظيم الاتحاد السعودي للرماية.

وتفصيلاً، حقق المركز الأول بمسابقة الرماية على الأطباق (تراب) بدرجة "الممتاز" الرائد محمد بن منصور الشريدة من منتخب وزارة الحرس الوطني للرماية.

ويعد الرائد "الشريدة" أكثر رامٍ حقق المركز الأول في المملكة، وأول لاعب سعودي يصل إلى نهائيات آسيا بالإضافة لكونه مسجلاً أعلى رقم سعودي أولمبي.

وأوضح مقطع فيديو نشرته وزارة الحرس الوطني من حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، يظهر من خلاله الرائد محمد الشريدة وهو يصيب الأهداف بكل احترافية، ونال مقطع الفيديو إعجاب رواد التواصل.

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