الإصابات تخطت 30 ألف حالة و962 وفاة

زيمبابوي تعلن عاصمتها بؤرة لتفشي وباء كورونا

أكدت السلطات في زيمبابوي أن العاصمة هراري باتت بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ وذلك مع تسجيل نصف حالات الإصابة بالفيروس على مستوى البلاد في العاصمة هراري وحدها.



وتأتي هذه المخاوف في الوقت الذي سجّلت فيه العاصمة هراري نحو ألف حالة إصابة بكورونا يوميًّا في مؤشر ينذر بانتشار الوباء بسرعة في جميع أنحاء البلاد.



وشهدت زيمبابوي ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا؛ إذ تخطت 30 ألف إصابة و962 حالة وفاة.