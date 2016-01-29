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"فيصل بن فرحان" يؤكد أهمية التعاون بين الدول لمواجهة التحديات كافة

خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي المنعقد افتراضيًّا

شارك اليوم الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في جلسة منتدى دافوس الاقتصادي المنعقدة افتراضيًّا بعنوان "إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية"، وذلك إلى جانب كل من: وزير الإصلاح الإداري والتنظيمي بمكتب مجلس الوزراء الياباني تارو كانو، ووزيرة خارجية جمهورية كوريا كانج كيونج-وها، ووزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المؤتمر الوطني الثالث عشر لنواب الشعب في الصين فيو ينق.

وأكد خلال مشاركته في محور التطورات الإيجابية التي شهدتها المنطقة بتوقيع اتفاق بيان العلا أن السعودية تدرك جيدًا أن تحقيق التعاون الدولي لا يتم بمعزل عن تحقيق التعاون الإقليمي؛ ولهذا تنبع أهمية الوصول لتوقيع اتفاق بيان العلا الذي جاء لتوحيد الصف في مواجهة التحديات لتحقيق الأمن والاستقرار.

وشدَّد الأمير فيصل بن فرحان على أن جميع التحديات التي نواجهها في عالمنا اليوم تتطلب التكاتف والعمل سوية للتغلب عليها، قائلاً: "رأينا عام 2020م أنه لولا عملنا سوية لم نكن لنتمكن من مواجهة التحديات العالمية معًا".

واستذكر وزير الخارجية ترؤس السعودية مجموعة العشرين العام الماضي، وجهودها في تنسيق الاستجابة العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددًا على أهمية التعاون للحد من خطر الوباء.

وأشار إلى أهمية التعاون لمواجهة التحديات الأخرى التي يشهدها العالم، منها تغير المناخ. مؤكدًا أن السعودية ستستمر في العمل مع شركائها الدوليين لتحقيق التعاون الإقليمي والعالمي، ومواجهة التحديات التي تتطلب القيادة والمسؤولية لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للشعوب حول العالم.

وحول سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة والدول الأوروبية تجاه منطقة الشرق الأوسط ذكر أن أمن المنطقة يحتل اهتمامات الدول الأوروبية وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأن تصريحات مسؤولي الإدارة الأمريكية تبين أنهم يتطلعون لتحقيق الأمن والاستقرار، ويضعون ذلك بعين الاعتبار. مضيفًا "سنتحاور معهم حول التحديات التي تواجهنا، منها أنشطة إيران المزعزعة للأمن والاستقرار وبرنامجها النووي. ونحن على ثقة بأننا سنتغلب على هذه التحديات بالعمل معًا".

وقال: "نتطلع إلى أن يتحول الاهتمام في هذه المنطقة من العالم من التركيز على مهددات الأمن والصراعات العسكرية إلى التركيز على إسهاماتنا في تحقيق الازدهار والرخاء والنماء للعالم؛ فهذه الأمور يجب أن يتم التركيز عليها، وسنعمل مع شركائنا لتحقيق ذلك".

منتدى دافوس الاقتصادي السعودية وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان المملكة العربية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فيصل بن فرحان" يؤكد أهمية التعاون بين الدول لمواجهة التحديات كافة
سبق

شارك اليوم الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في جلسة منتدى دافوس الاقتصادي المنعقدة افتراضيًّا بعنوان "إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية"، وذلك إلى جانب كل من: وزير الإصلاح الإداري والتنظيمي بمكتب مجلس الوزراء الياباني تارو كانو، ووزيرة خارجية جمهورية كوريا كانج كيونج-وها، ووزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المؤتمر الوطني الثالث عشر لنواب الشعب في الصين فيو ينق.

وأكد خلال مشاركته في محور التطورات الإيجابية التي شهدتها المنطقة بتوقيع اتفاق بيان العلا أن السعودية تدرك جيدًا أن تحقيق التعاون الدولي لا يتم بمعزل عن تحقيق التعاون الإقليمي؛ ولهذا تنبع أهمية الوصول لتوقيع اتفاق بيان العلا الذي جاء لتوحيد الصف في مواجهة التحديات لتحقيق الأمن والاستقرار.

وشدَّد الأمير فيصل بن فرحان على أن جميع التحديات التي نواجهها في عالمنا اليوم تتطلب التكاتف والعمل سوية للتغلب عليها، قائلاً: "رأينا عام 2020م أنه لولا عملنا سوية لم نكن لنتمكن من مواجهة التحديات العالمية معًا".

واستذكر وزير الخارجية ترؤس السعودية مجموعة العشرين العام الماضي، وجهودها في تنسيق الاستجابة العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددًا على أهمية التعاون للحد من خطر الوباء.

وأشار إلى أهمية التعاون لمواجهة التحديات الأخرى التي يشهدها العالم، منها تغير المناخ. مؤكدًا أن السعودية ستستمر في العمل مع شركائها الدوليين لتحقيق التعاون الإقليمي والعالمي، ومواجهة التحديات التي تتطلب القيادة والمسؤولية لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للشعوب حول العالم.

وحول سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة والدول الأوروبية تجاه منطقة الشرق الأوسط ذكر أن أمن المنطقة يحتل اهتمامات الدول الأوروبية وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأن تصريحات مسؤولي الإدارة الأمريكية تبين أنهم يتطلعون لتحقيق الأمن والاستقرار، ويضعون ذلك بعين الاعتبار. مضيفًا "سنتحاور معهم حول التحديات التي تواجهنا، منها أنشطة إيران المزعزعة للأمن والاستقرار وبرنامجها النووي. ونحن على ثقة بأننا سنتغلب على هذه التحديات بالعمل معًا".

وقال: "نتطلع إلى أن يتحول الاهتمام في هذه المنطقة من العالم من التركيز على مهددات الأمن والصراعات العسكرية إلى التركيز على إسهاماتنا في تحقيق الازدهار والرخاء والنماء للعالم؛ فهذه الأمور يجب أن يتم التركيز عليها، وسنعمل مع شركائنا لتحقيق ذلك".

29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
09:25 PM

"فيصل بن فرحان" يؤكد أهمية التعاون بين الدول لمواجهة التحديات كافة

خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي المنعقد افتراضيًّا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شارك اليوم الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في جلسة منتدى دافوس الاقتصادي المنعقدة افتراضيًّا بعنوان "إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية"، وذلك إلى جانب كل من: وزير الإصلاح الإداري والتنظيمي بمكتب مجلس الوزراء الياباني تارو كانو، ووزيرة خارجية جمهورية كوريا كانج كيونج-وها، ووزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المؤتمر الوطني الثالث عشر لنواب الشعب في الصين فيو ينق.

وأكد خلال مشاركته في محور التطورات الإيجابية التي شهدتها المنطقة بتوقيع اتفاق بيان العلا أن السعودية تدرك جيدًا أن تحقيق التعاون الدولي لا يتم بمعزل عن تحقيق التعاون الإقليمي؛ ولهذا تنبع أهمية الوصول لتوقيع اتفاق بيان العلا الذي جاء لتوحيد الصف في مواجهة التحديات لتحقيق الأمن والاستقرار.

وشدَّد الأمير فيصل بن فرحان على أن جميع التحديات التي نواجهها في عالمنا اليوم تتطلب التكاتف والعمل سوية للتغلب عليها، قائلاً: "رأينا عام 2020م أنه لولا عملنا سوية لم نكن لنتمكن من مواجهة التحديات العالمية معًا".

واستذكر وزير الخارجية ترؤس السعودية مجموعة العشرين العام الماضي، وجهودها في تنسيق الاستجابة العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددًا على أهمية التعاون للحد من خطر الوباء.

وأشار إلى أهمية التعاون لمواجهة التحديات الأخرى التي يشهدها العالم، منها تغير المناخ. مؤكدًا أن السعودية ستستمر في العمل مع شركائها الدوليين لتحقيق التعاون الإقليمي والعالمي، ومواجهة التحديات التي تتطلب القيادة والمسؤولية لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للشعوب حول العالم.

وحول سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة والدول الأوروبية تجاه منطقة الشرق الأوسط ذكر أن أمن المنطقة يحتل اهتمامات الدول الأوروبية وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأن تصريحات مسؤولي الإدارة الأمريكية تبين أنهم يتطلعون لتحقيق الأمن والاستقرار، ويضعون ذلك بعين الاعتبار. مضيفًا "سنتحاور معهم حول التحديات التي تواجهنا، منها أنشطة إيران المزعزعة للأمن والاستقرار وبرنامجها النووي. ونحن على ثقة بأننا سنتغلب على هذه التحديات بالعمل معًا".

وقال: "نتطلع إلى أن يتحول الاهتمام في هذه المنطقة من العالم من التركيز على مهددات الأمن والصراعات العسكرية إلى التركيز على إسهاماتنا في تحقيق الازدهار والرخاء والنماء للعالم؛ فهذه الأمور يجب أن يتم التركيز عليها، وسنعمل مع شركائنا لتحقيق ذلك".

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