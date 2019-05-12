البحرين تعلن: تسجيل تاسع وفاة بفيروس "كورونا"

ثمانيني كان يعاني من أمراض مزمنة

سجّلت وزارة الصحة البحرينية تاسع حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة أن الحالة لمواطن بحريني يبلغ من العمر 80 عامًا كان يعاني من العديد من الأمراض المزمنة.



وكانت البحرين قد سجّلت أمس 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا.