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لاعب الهلال "الشهراني" يفوز بجائزة أفضل لاعب بمنطقة غرب آسيا

ظفر ياسر الشهراني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء، بجائزة أفضل لاعب بمنطقة غرب آسيا لشهر مارس الماضي، حسب استفتاء موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وحصد "الشهراني" نسبة 47.84% من أصوات المشاركين، متفوقاً على العراقي محمد عبدالزهرة لاعب نادي النجف، الذي نال نسبة 40.95% من الأصوات، فيما حل ثالثاً حارس مرمى نادي الجليل الأردني مصطفى أبومسامح.

الجدير بالذكر أن الهلال ما زال متصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (48 نقطة)، وتنتظره مواجهة من العيار الثقيل أمام الاتحاد، الجمعة المقبلة، في الجولة 25 من دوري المحترفين.

نادي الهلال السعودي ياسر الشهراني

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لاعب الهلال "الشهراني" يفوز بجائزة أفضل لاعب بمنطقة غرب آسيا
سبق

ظفر ياسر الشهراني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء، بجائزة أفضل لاعب بمنطقة غرب آسيا لشهر مارس الماضي، حسب استفتاء موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وحصد "الشهراني" نسبة 47.84% من أصوات المشاركين، متفوقاً على العراقي محمد عبدالزهرة لاعب نادي النجف، الذي نال نسبة 40.95% من الأصوات، فيما حل ثالثاً حارس مرمى نادي الجليل الأردني مصطفى أبومسامح.

الجدير بالذكر أن الهلال ما زال متصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (48 نقطة)، وتنتظره مواجهة من العيار الثقيل أمام الاتحاد، الجمعة المقبلة، في الجولة 25 من دوري المحترفين.

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
03:33 PM

لاعب الهلال "الشهراني" يفوز بجائزة أفضل لاعب بمنطقة غرب آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ظفر ياسر الشهراني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء، بجائزة أفضل لاعب بمنطقة غرب آسيا لشهر مارس الماضي، حسب استفتاء موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وحصد "الشهراني" نسبة 47.84% من أصوات المشاركين، متفوقاً على العراقي محمد عبدالزهرة لاعب نادي النجف، الذي نال نسبة 40.95% من الأصوات، فيما حل ثالثاً حارس مرمى نادي الجليل الأردني مصطفى أبومسامح.

الجدير بالذكر أن الهلال ما زال متصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (48 نقطة)، وتنتظره مواجهة من العيار الثقيل أمام الاتحاد، الجمعة المقبلة، في الجولة 25 من دوري المحترفين.

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