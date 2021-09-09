ولفتت إلى التحرك السريع من قبل إدارة هيئة قناة السويس برئاسة الفريق أسامة ربيع والذي تابع الحادث، وأصدر قرارا فوريا بعبور السفن العالقة بسبب وقوع حادث الجنوح، لإعطاء الفرصة لسفن قافلة الجنوب بالمرور بعد مرور آخر سفينه من الشمال، مؤكدة أن التوقف بالملاحة لم يتعدى التعطيل الجزئي.

وأكدت المصادر وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية"، التعليق الجزئي للملاحة بقناة السويس بعد جنوح سفينة صب ضخمة في تفريعة البلاح الغربية، وتسببت في تعطيل 4 سفن خلفها.

وأشارت إلى تعطيل الملاحة بقناة السويس بسبب جنوح سفينة صب، ترفع علم بنما، ومتجهة لميناء بورتسودان، ويبلغ طولها 225 مترا وعرضها 32 متراً.

نجح الأسطول البحري لقناة السويس، يوم الخميس، في تعويم سفينة الصب الجانحة بالترقيم ٥٤ بالمجري الملاحي للقناة المصرية.

الأسطول البحري بقناة السويس ينجح في تعويم سفينة ضخمة عقب جنوحها صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-09-09 نجح الأسطول البحري لقناة السويس، يوم الخميس، في تعويم سفينة الصب الجانحة بالترقيم ٥٤ بالمجري الملاحي للقناة المصرية. وذكرت المصادر بالتدخل السريع لقناة السويس بعد جنوح سفينة صب بالترقيم 54 كيلو متر بالمجري الملاحي. وأشارت إلى تعطيل الملاحة بقناة السويس بسبب جنوح سفينة صب، ترفع علم بنما، ومتجهة لميناء بورتسودان، ويبلغ طولها 225 مترا وعرضها 32 متراً. وأكدت المصادر وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية"، التعليق الجزئي للملاحة بقناة السويس بعد جنوح سفينة صب ضخمة في تفريعة البلاح الغربية، وتسببت في تعطيل 4 سفن خلفها. ولفتت إلى التحرك السريع من قبل إدارة هيئة قناة السويس برئاسة الفريق أسامة ربيع والذي تابع الحادث، وأصدر قرارا فوريا بعبور السفن العالقة بسبب وقوع حادث الجنوح، لإعطاء الفرصة لسفن قافلة الجنوب بالمرور بعد مرور آخر سفينه من الشمال، مؤكدة أن التوقف بالملاحة لم يتعدى التعطيل الجزئي.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443 03:27 PM

الأسطول البحري بقناة السويس ينجح في تعويم سفينة ضخمة عقب جنوحها ترفع علم بنما وكانت في طريقها إلى السودان وتسببت في تعطيل 4 سفن خلفها





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نجح الأسطول البحري لقناة السويس، يوم الخميس، في تعويم سفينة الصب الجانحة بالترقيم ٥٤ بالمجري الملاحي للقناة المصرية.

وذكرت المصادر بالتدخل السريع لقناة السويس بعد جنوح سفينة صب بالترقيم 54 كيلو متر بالمجري الملاحي.

وأشارت إلى تعطيل الملاحة بقناة السويس بسبب جنوح سفينة صب، ترفع علم بنما، ومتجهة لميناء بورتسودان، ويبلغ طولها 225 مترا وعرضها 32 متراً.

وأكدت المصادر وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية"، التعليق الجزئي للملاحة بقناة السويس بعد جنوح سفينة صب ضخمة في تفريعة البلاح الغربية، وتسببت في تعطيل 4 سفن خلفها.

ولفتت إلى التحرك السريع من قبل إدارة هيئة قناة السويس برئاسة الفريق أسامة ربيع والذي تابع الحادث، وأصدر قرارا فوريا بعبور السفن العالقة بسبب وقوع حادث الجنوح، لإعطاء الفرصة لسفن قافلة الجنوب بالمرور بعد مرور آخر سفينه من الشمال، مؤكدة أن التوقف بالملاحة لم يتعدى التعطيل الجزئي.