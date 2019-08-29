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مع انطلاقة العام الدراسي..محافظ طريف يمنع دخول الشاحنات وقت الذروة

حرصًا على سلامة الجميع...وعدا يوم الجمعة والسبت

وجه محافظ طريف بدر بن نجر الصقر، الإدارات الأمنية حيال تنظيم دخول الشاحنات الكبيرة إلى المحافظة والحد من سيرها في الشوارع الرئيسة خلال وقت دخول وخروج طلاب - وطالبات المدارس؛ حرصاً على سلامة الجميع.

ولفت إلى أن يكون توقيت منع الشاحنات من الساعة السادسة صباحًا، حتى الساعة الثامنة والنصف صباحًا، ومن الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، من كل يوم، عدا يوم الجمعة والسبت، متمنياً التوفيق لأبنائنا وبناتنا في بداية عامهم الدراسي الجديد.

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مع انطلاقة العام الدراسي..محافظ طريف يمنع دخول الشاحنات وقت الذروة
سبق

وجه محافظ طريف بدر بن نجر الصقر، الإدارات الأمنية حيال تنظيم دخول الشاحنات الكبيرة إلى المحافظة والحد من سيرها في الشوارع الرئيسة خلال وقت دخول وخروج طلاب - وطالبات المدارس؛ حرصاً على سلامة الجميع.

ولفت إلى أن يكون توقيت منع الشاحنات من الساعة السادسة صباحًا، حتى الساعة الثامنة والنصف صباحًا، ومن الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، من كل يوم، عدا يوم الجمعة والسبت، متمنياً التوفيق لأبنائنا وبناتنا في بداية عامهم الدراسي الجديد.

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
05:00 PM

مع انطلاقة العام الدراسي..محافظ طريف يمنع دخول الشاحنات وقت الذروة

حرصًا على سلامة الجميع...وعدا يوم الجمعة والسبت

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بندر الدغمي - طريف
2
730

وجه محافظ طريف بدر بن نجر الصقر، الإدارات الأمنية حيال تنظيم دخول الشاحنات الكبيرة إلى المحافظة والحد من سيرها في الشوارع الرئيسة خلال وقت دخول وخروج طلاب - وطالبات المدارس؛ حرصاً على سلامة الجميع.

ولفت إلى أن يكون توقيت منع الشاحنات من الساعة السادسة صباحًا، حتى الساعة الثامنة والنصف صباحًا، ومن الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، من كل يوم، عدا يوم الجمعة والسبت، متمنياً التوفيق لأبنائنا وبناتنا في بداية عامهم الدراسي الجديد.

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