في ذكراه الـ30.. ما أهمية انهيار جدار برلين بالنسبة للألمان؟

"ميركل" قالت: أي حائط يعزل الناس ليس مرتفعاً

تحيي ألمانيا وأوروبا، اليوم السبت، الذكرى الـ30 لانهيار جدار برلين الذي قسّم المدينة والقارة الأوروبية بأكملها لقرابة ثلاثين عاماً، وهذا ما يفسر أهمية الذكرى بالنسبة للألمان ومن بعدهم الأوروبيون، إذ تحل المناسبة وسط خلافات بين حلفاء الماضي خلال حقبة الحرب الباردة، وظهر ذلك جلياً بغياب كبار القادة الغربيين عن الاحتفال الرسمي الذي أقامته برلين.

وفي كلمة ألقتها بكنيسة "المصالحة" التي تمثل أحد الأماكن المعبّرة عن ذاكرة الانقسام الذي شهدته مدينة برلين، دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل القادة الأوروبيين لحماية الحرية والديمقراطية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وقالت "ميركل": "إن القيم التي تؤمن بها أوروبا يجب حمايتها، ويجب الالتزام مستقبلاً إزاء قيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والتسامح".

واعتبرت أن أوروبا يجب أن تتذكر في يوم 9 نوفمبر ضرورة مكافحة الكراهية العنصرية معاداة السامية.

وذكرت المستشارة الألمانية أن جدار برلين ينتمي إلى التاريخ، ويعلّمنا أن أي جدار يعزل الناس ويقيد الحريات ليس مرتفعاً وطويلاً إلى درجة لا يمكن تجاوزه.

وحضر تلك المراسم من داخل كنيسة "المصالحة" رؤساء سلوفاكيا وبولندا والتشيك والمجر.

وبهذه المناسبة سيزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برلين مساء غد بدعوة من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، كما سيلتقي المستشارة أنغيلا ميركل، وسيلي اللقاءات عشاء مع عشرات الممثلين والشهود على سقوط الجدار وأحداث عام 1989.