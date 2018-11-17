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بالصور .. الهلال يكسب الشباب بثلاثية في مباراة ودية

شهدت مشاركة العابد بعد غياب لعشرة أشهر

تغلب فريق الهلال الأول لكرة القدم على نظيره الشباب بنتيجة 3-2 في مباراة ودية أقيمت في مقر نادي الهلال، وذلك استغلالاً لفترة التوقف الدولية.

سجل أهداف الهلال قوميز وأحمد أشرف وريفاس في الدقائق 16، 21، 62 فيما سجل للشباب ناصر الشمراني وبوديسكا في الدقيقتين 10، 55.

دخل الهلال المباراة بتشكيلة مكونة من: عبدالله المعيوف، محمد جحفلي، محمد البقعاوي، أحمد شراحيلي، حسن كادش، ادواردو، ناصرالدوسري، محمد الشلهوب، أحمد اشرف، قوميز، ريفاس.

وأجرى خيسوس عدة تبديلات أثناء المباراة حيث شارك نواف العابد بعد غياب دام قرابة العشرة أشهر عن الملاعب وبوتيا ومحمد الواكد ومهند فلاته وفهد الرشيدي ومروان الحيدري وعبدالله الحافظ.

في المقابل شارك الشباب بتشكيلة مكونة من: راغد النجار، صالح القميزي، جامان، محمد سالم، فهد غازي، انطونيو، عبدالمجيد الصليهم ،كايكي، بوديسكو، حسن الراهب، ناصر الشمراني.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بالصور .. الهلال يكسب الشباب بثلاثية في مباراة ودية
سبق

تغلب فريق الهلال الأول لكرة القدم على نظيره الشباب بنتيجة 3-2 في مباراة ودية أقيمت في مقر نادي الهلال، وذلك استغلالاً لفترة التوقف الدولية.

سجل أهداف الهلال قوميز وأحمد أشرف وريفاس في الدقائق 16، 21، 62 فيما سجل للشباب ناصر الشمراني وبوديسكا في الدقيقتين 10، 55.

دخل الهلال المباراة بتشكيلة مكونة من: عبدالله المعيوف، محمد جحفلي، محمد البقعاوي، أحمد شراحيلي، حسن كادش، ادواردو، ناصرالدوسري، محمد الشلهوب، أحمد اشرف، قوميز، ريفاس.

وأجرى خيسوس عدة تبديلات أثناء المباراة حيث شارك نواف العابد بعد غياب دام قرابة العشرة أشهر عن الملاعب وبوتيا ومحمد الواكد ومهند فلاته وفهد الرشيدي ومروان الحيدري وعبدالله الحافظ.

في المقابل شارك الشباب بتشكيلة مكونة من: راغد النجار، صالح القميزي، جامان، محمد سالم، فهد غازي، انطونيو، عبدالمجيد الصليهم ،كايكي، بوديسكو، حسن الراهب، ناصر الشمراني.

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
08:53 PM

بالصور .. الهلال يكسب الشباب بثلاثية في مباراة ودية

شهدت مشاركة العابد بعد غياب لعشرة أشهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تغلب فريق الهلال الأول لكرة القدم على نظيره الشباب بنتيجة 3-2 في مباراة ودية أقيمت في مقر نادي الهلال، وذلك استغلالاً لفترة التوقف الدولية.

سجل أهداف الهلال قوميز وأحمد أشرف وريفاس في الدقائق 16، 21، 62 فيما سجل للشباب ناصر الشمراني وبوديسكا في الدقيقتين 10، 55.

دخل الهلال المباراة بتشكيلة مكونة من: عبدالله المعيوف، محمد جحفلي، محمد البقعاوي، أحمد شراحيلي، حسن كادش، ادواردو، ناصرالدوسري، محمد الشلهوب، أحمد اشرف، قوميز، ريفاس.

وأجرى خيسوس عدة تبديلات أثناء المباراة حيث شارك نواف العابد بعد غياب دام قرابة العشرة أشهر عن الملاعب وبوتيا ومحمد الواكد ومهند فلاته وفهد الرشيدي ومروان الحيدري وعبدالله الحافظ.

في المقابل شارك الشباب بتشكيلة مكونة من: راغد النجار، صالح القميزي، جامان، محمد سالم، فهد غازي، انطونيو، عبدالمجيد الصليهم ،كايكي، بوديسكو، حسن الراهب، ناصر الشمراني.

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