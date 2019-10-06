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شاهد.. "الداخلية" تدشّن مشاركتها في "جيتكس دبي" بـ7 محاور

بهدف تقديم تجربة متميزة عبر منصة موحدة تجمع 12 قطاعاً

افتتح مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري، منصة وزارة الداخلية في أسبوع "جيتكس" للتقنية 2019م الذي أطلق اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ووكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية رئيس اللجنة الإشرافية اللواء فهد بن إبراهيم الزرعة.

وأكد أثناء الافتتاح أن الوزارة تتطلع في مشاركتها إلى تقديم تجربة متميزة في معرض جيتكس 2019 عبر منصة موحدة تجمع تحت مظلتها 12 قطاعاً أمنياً وخدمياً.

وتشارك وزارة الداخلية هذا العام بسبعة محاور رئيسية تحت عنوان (حلول تقنية لوطن آمن) وهي محور مكافحة الجريمة وتعزيز السلامة العامة، ومحور الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني، ومحور الهوية الرقمية والوثائق الشخصية، ومحور أمن المنشآت والمرافق الصناعية، ومحور أمن الحدود والمنافذ، ومحور التحول الرقمي، ومحور الحج والعمرة، ويتم عرضها لزوار الجناح بعدد من الطرق التقنية التفاعلية التي تتيح لهم معرفة جهود وإنجازات القطاعات المشاركة.

يُذكر أن فعاليات المعرض تستمر حتى العاشر من شهر أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، ويمكن متابعة التغطية المباشرة للمشاركة من خلال زيارة الرابط التالي: https://youtu.be/q66czEuwxcQ

الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري وزارة الداخلية جيتكس جيتكس 2019 دبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "الداخلية" تدشّن مشاركتها في "جيتكس دبي" بـ7 محاور
سبق

افتتح مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري، منصة وزارة الداخلية في أسبوع "جيتكس" للتقنية 2019م الذي أطلق اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ووكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية رئيس اللجنة الإشرافية اللواء فهد بن إبراهيم الزرعة.

وأكد أثناء الافتتاح أن الوزارة تتطلع في مشاركتها إلى تقديم تجربة متميزة في معرض جيتكس 2019 عبر منصة موحدة تجمع تحت مظلتها 12 قطاعاً أمنياً وخدمياً.

وتشارك وزارة الداخلية هذا العام بسبعة محاور رئيسية تحت عنوان (حلول تقنية لوطن آمن) وهي محور مكافحة الجريمة وتعزيز السلامة العامة، ومحور الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني، ومحور الهوية الرقمية والوثائق الشخصية، ومحور أمن المنشآت والمرافق الصناعية، ومحور أمن الحدود والمنافذ، ومحور التحول الرقمي، ومحور الحج والعمرة، ويتم عرضها لزوار الجناح بعدد من الطرق التقنية التفاعلية التي تتيح لهم معرفة جهود وإنجازات القطاعات المشاركة.

يُذكر أن فعاليات المعرض تستمر حتى العاشر من شهر أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، ويمكن متابعة التغطية المباشرة للمشاركة من خلال زيارة الرابط التالي: https://youtu.be/q66czEuwxcQ

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
03:51 PM

شاهد.. "الداخلية" تدشّن مشاركتها في "جيتكس دبي" بـ7 محاور

بهدف تقديم تجربة متميزة عبر منصة موحدة تجمع 12 قطاعاً

A A A
عيسى الحربي - الرياض
0
1,550

افتتح مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري، منصة وزارة الداخلية في أسبوع "جيتكس" للتقنية 2019م الذي أطلق اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ووكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية رئيس اللجنة الإشرافية اللواء فهد بن إبراهيم الزرعة.

وأكد أثناء الافتتاح أن الوزارة تتطلع في مشاركتها إلى تقديم تجربة متميزة في معرض جيتكس 2019 عبر منصة موحدة تجمع تحت مظلتها 12 قطاعاً أمنياً وخدمياً.

وتشارك وزارة الداخلية هذا العام بسبعة محاور رئيسية تحت عنوان (حلول تقنية لوطن آمن) وهي محور مكافحة الجريمة وتعزيز السلامة العامة، ومحور الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني، ومحور الهوية الرقمية والوثائق الشخصية، ومحور أمن المنشآت والمرافق الصناعية، ومحور أمن الحدود والمنافذ، ومحور التحول الرقمي، ومحور الحج والعمرة، ويتم عرضها لزوار الجناح بعدد من الطرق التقنية التفاعلية التي تتيح لهم معرفة جهود وإنجازات القطاعات المشاركة.

يُذكر أن فعاليات المعرض تستمر حتى العاشر من شهر أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، ويمكن متابعة التغطية المباشرة للمشاركة من خلال زيارة الرابط التالي: https://youtu.be/q66czEuwxcQ

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