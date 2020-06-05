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تدابير احترافية.. شاهد كيف استقبل جامع الجفالي بجازان جموع المصلين

ترتيب وتنظيم من إدارته بمشاركة أبطال الصحة و"شباب القائم التطوعي"

باحترازات وقائية عالية، استقبل جامع الجفالي بقائم الدش شمال جازان، جموع المصلين في أول جمعة بعد انتهاء تعليق صلاة الجمعة والجماعة.

ويعتبر جامع الجفالي من أكبر الجوامع بجازان ويشهد إقبالاً وتوافدًا في الأيام المعتادة قبل الجائحة، فيما اتخذت إدارة الجامع بإشراف الإمام والخطيب إجراءات احترافية في الترتيب والتنظيم بمشاركة أبطال الصحة وفريق شباب القائم التطوعي، وذلك لترتيب الصفوف وتشديد الإجراءات الاحترازية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تدابير احترافية.. شاهد كيف استقبل جامع الجفالي بجازان جموع المصلين
سبق

باحترازات وقائية عالية، استقبل جامع الجفالي بقائم الدش شمال جازان، جموع المصلين في أول جمعة بعد انتهاء تعليق صلاة الجمعة والجماعة.

ويعتبر جامع الجفالي من أكبر الجوامع بجازان ويشهد إقبالاً وتوافدًا في الأيام المعتادة قبل الجائحة، فيما اتخذت إدارة الجامع بإشراف الإمام والخطيب إجراءات احترافية في الترتيب والتنظيم بمشاركة أبطال الصحة وفريق شباب القائم التطوعي، وذلك لترتيب الصفوف وتشديد الإجراءات الاحترازية.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
07:15 PM
اخر تعديل
05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
11:48 PM

تدابير احترافية.. شاهد كيف استقبل جامع الجفالي بجازان جموع المصلين

ترتيب وتنظيم من إدارته بمشاركة أبطال الصحة و"شباب القائم التطوعي"

A A A
محمد المواسي - جازان
2
8,806

باحترازات وقائية عالية، استقبل جامع الجفالي بقائم الدش شمال جازان، جموع المصلين في أول جمعة بعد انتهاء تعليق صلاة الجمعة والجماعة.

ويعتبر جامع الجفالي من أكبر الجوامع بجازان ويشهد إقبالاً وتوافدًا في الأيام المعتادة قبل الجائحة، فيما اتخذت إدارة الجامع بإشراف الإمام والخطيب إجراءات احترافية في الترتيب والتنظيم بمشاركة أبطال الصحة وفريق شباب القائم التطوعي، وذلك لترتيب الصفوف وتشديد الإجراءات الاحترازية.

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