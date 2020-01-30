بسبب "كورونا".. "الوطني للوقاية من الأمراض" يحذر من السفر إلى الصين

طالب المواطنين بالتريث حتى السيطرة على المرض حفاظاً على سلامتهم

وجّه المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها المواطنين، اليوم، نصيحة لجميع المواطنين والمقيمين بعدم السفر إلى الصين لغير الحاجة الماسّة في الوقت الراهن؛ بسبب تفشي وباء "كورونا".

وطالب المركز في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" بالتريّث حتى تتم السيطرة التامة على الفيروس؛ حرصاً على سلامتهم.

وكانت قد سجّلت 37 حالة وفاة إضافية بفيروس "كورونا" المستجدّ في مقاطعة هوبي في وسط الصين، بؤرة تفشي هذا الفيروس التنفسي المميت، وهو ما يرفع إلى 169 عدد الوفيات جراء هذا الوباء المنتشر في البلاد، بحسب ما أعلنت السلطات.

كما سجّلت 1032 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس في المقاطعة نفسها، وفق السلطات.

ودعت منظمة الصحة العالمية العالم إلى التحرك لمواجهة فيروس "كورونا" المستجدّ الذي خلّف إصابات فاقت عدد الإصابات بوباء "سارس" قبل نحو عشرين عاماً، فيما أجلي مئات الأجانب من مدينة ووهان الصينية.