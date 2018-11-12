روائع السعودية .. هكذا اندهش زوار "لوفر أبوظبي" بحضارتها وتاريخها

المتحف يحتوي على 466 قطعة أثرية متنوعة حازت على إعجاب مرتاديه

يعد متحف طرق التجارة في الجزيرة العربية من المتاحف القليلة التي يجد فيها الناس مبتغاهم؛ حيث اندهش زوار متحف اللوفر بأبوظبي من حضارة وتاريخ المملكة، وما لها من أبعاد تاريخية تجسد الحدث بكل تفاصيله.

حيث أظهر المتحف روائع المملكة، والعمق الثقافي والمجتمعي، وما يحويه من قصص بين الإنسان وبيئته في كافة مناحي الحياة آن ذاك.



وقد تميز المتحف في المحطة الخامسة عشرة بتنوع القطع الأثرية؛ حيث يحوي قرابة 466 قطعة أثرية متنوعة، ونال المتحف إعجاب كل من زاره يحمل معاني القيم والإرث القويم وأصالة الإنسان السعودي.

