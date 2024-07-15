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للمرة الأولى.. المملكة تنافس على المسابقة الرياضية للفضاء السيبراني

انطلقت يوم أمس نسختها الأولى هذا العام وتستمر يومين وتقام عن بُعد

تشارك المملكة العربية السعودية ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" في المسابقة الرياضية للفضاء السيبراني (CMC 2020) التي انطلقت يوم أمس نسختها الأولى هذا العام وتستمر يومين وتقام عن بُعد.

وقامت "موهبة" بإعداد فريق المملكة للمشاركة في المسابقة بالتعاون والشراكة مع وزارة التعليم للمنافسة على جوائز المسابقة من بين 69 دولة مشاركة في مسابقة هذا العام.

وضم فريق المملكة المشارك في المسابقة كلًّا من الطلبة: حمزة الشيخي، ومروان خياط، والطالبة ثناء الحيدري من إدارة تعليم مكة المكرمة، ومحمد الدبيسي، ونواف الغامدي من إدارة تعليم الشرقية، والطالبة جود باهويني من إدارة تعليم ينبع، وخالد العجران، ومحمد الشهري من إدارة تعليم الرياض.

وخضع فريق المملكة المشارك لتدريب مكثف بلغ 3000 ساعة تدريب لمدة أربع سنوات على أيدي خبراء ومختصين لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لخوض المسابقة، وإعدادهم بطريقة سليمة ليكونوا على قدر المسؤولية والمواجهة مع موهوبي الدول الأخرى، وتحقيق مراكز متقدمة في أول مشاركة لهم في هذه المسابقة.

وتشارك كل دولة بفريق لا يزيد على 8 أشخاص، على ألا يقل عمر المشاركين عن 19 عامًا وقت المسابقة، ويُشترط وجود طالبة واحدة على الأقل في أي فريق مكون من 6 أشخاص، وطالبتين في الفريق المكون من 8 أشخاص.

وتتكون المسابقة من 8 مسائل مقالية، مسألتين في كل من فروع الرياضيات، والجبر، والتركيبات، والهندسة، ونظرية الأعداد، وأقيمت على مدى يومين، وتضمنت 4 مسائل في كل يوم مرتبة تصاعديًا من حيث الصعوبة، مع حد زمني قدره 5 ساعات في اليوم الواحد.

وتعد المسابقة الرياضية للفضاء السيبراني CMC مسابقة دولية عالية المستوى لطلاب المدارس الثانوية، وفرصة ثرية لطلاب الرياضيات الشباب في العالم للتعامل مع المسائل الصعبة والمثيرة للاهتمام، وتحرص كل الدول الكبرى على المشاركة فيها بسبب درجة صعوبة الأسئلة في هذه المسابقة، التي تكون متقاربة ومتساوية مع درجة صعوبة الأولمبياد الدولي للرياضيات IMO، كما تعد إحدى محطات التأهيل للمنافسة في الأولمبياد الدولي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للمرة الأولى.. المملكة تنافس على المسابقة الرياضية للفضاء السيبراني
سبق

تشارك المملكة العربية السعودية ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" في المسابقة الرياضية للفضاء السيبراني (CMC 2020) التي انطلقت يوم أمس نسختها الأولى هذا العام وتستمر يومين وتقام عن بُعد.

وقامت "موهبة" بإعداد فريق المملكة للمشاركة في المسابقة بالتعاون والشراكة مع وزارة التعليم للمنافسة على جوائز المسابقة من بين 69 دولة مشاركة في مسابقة هذا العام.

وضم فريق المملكة المشارك في المسابقة كلًّا من الطلبة: حمزة الشيخي، ومروان خياط، والطالبة ثناء الحيدري من إدارة تعليم مكة المكرمة، ومحمد الدبيسي، ونواف الغامدي من إدارة تعليم الشرقية، والطالبة جود باهويني من إدارة تعليم ينبع، وخالد العجران، ومحمد الشهري من إدارة تعليم الرياض.

وخضع فريق المملكة المشارك لتدريب مكثف بلغ 3000 ساعة تدريب لمدة أربع سنوات على أيدي خبراء ومختصين لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لخوض المسابقة، وإعدادهم بطريقة سليمة ليكونوا على قدر المسؤولية والمواجهة مع موهوبي الدول الأخرى، وتحقيق مراكز متقدمة في أول مشاركة لهم في هذه المسابقة.

وتشارك كل دولة بفريق لا يزيد على 8 أشخاص، على ألا يقل عمر المشاركين عن 19 عامًا وقت المسابقة، ويُشترط وجود طالبة واحدة على الأقل في أي فريق مكون من 6 أشخاص، وطالبتين في الفريق المكون من 8 أشخاص.

وتتكون المسابقة من 8 مسائل مقالية، مسألتين في كل من فروع الرياضيات، والجبر، والتركيبات، والهندسة، ونظرية الأعداد، وأقيمت على مدى يومين، وتضمنت 4 مسائل في كل يوم مرتبة تصاعديًا من حيث الصعوبة، مع حد زمني قدره 5 ساعات في اليوم الواحد.

وتعد المسابقة الرياضية للفضاء السيبراني CMC مسابقة دولية عالية المستوى لطلاب المدارس الثانوية، وفرصة ثرية لطلاب الرياضيات الشباب في العالم للتعامل مع المسائل الصعبة والمثيرة للاهتمام، وتحرص كل الدول الكبرى على المشاركة فيها بسبب درجة صعوبة الأسئلة في هذه المسابقة، التي تكون متقاربة ومتساوية مع درجة صعوبة الأولمبياد الدولي للرياضيات IMO، كما تعد إحدى محطات التأهيل للمنافسة في الأولمبياد الدولي.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
04:27 PM

للمرة الأولى.. المملكة تنافس على المسابقة الرياضية للفضاء السيبراني

انطلقت يوم أمس نسختها الأولى هذا العام وتستمر يومين وتقام عن بُعد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تشارك المملكة العربية السعودية ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" في المسابقة الرياضية للفضاء السيبراني (CMC 2020) التي انطلقت يوم أمس نسختها الأولى هذا العام وتستمر يومين وتقام عن بُعد.

وقامت "موهبة" بإعداد فريق المملكة للمشاركة في المسابقة بالتعاون والشراكة مع وزارة التعليم للمنافسة على جوائز المسابقة من بين 69 دولة مشاركة في مسابقة هذا العام.

وضم فريق المملكة المشارك في المسابقة كلًّا من الطلبة: حمزة الشيخي، ومروان خياط، والطالبة ثناء الحيدري من إدارة تعليم مكة المكرمة، ومحمد الدبيسي، ونواف الغامدي من إدارة تعليم الشرقية، والطالبة جود باهويني من إدارة تعليم ينبع، وخالد العجران، ومحمد الشهري من إدارة تعليم الرياض.

وخضع فريق المملكة المشارك لتدريب مكثف بلغ 3000 ساعة تدريب لمدة أربع سنوات على أيدي خبراء ومختصين لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لخوض المسابقة، وإعدادهم بطريقة سليمة ليكونوا على قدر المسؤولية والمواجهة مع موهوبي الدول الأخرى، وتحقيق مراكز متقدمة في أول مشاركة لهم في هذه المسابقة.

وتشارك كل دولة بفريق لا يزيد على 8 أشخاص، على ألا يقل عمر المشاركين عن 19 عامًا وقت المسابقة، ويُشترط وجود طالبة واحدة على الأقل في أي فريق مكون من 6 أشخاص، وطالبتين في الفريق المكون من 8 أشخاص.

وتتكون المسابقة من 8 مسائل مقالية، مسألتين في كل من فروع الرياضيات، والجبر، والتركيبات، والهندسة، ونظرية الأعداد، وأقيمت على مدى يومين، وتضمنت 4 مسائل في كل يوم مرتبة تصاعديًا من حيث الصعوبة، مع حد زمني قدره 5 ساعات في اليوم الواحد.

وتعد المسابقة الرياضية للفضاء السيبراني CMC مسابقة دولية عالية المستوى لطلاب المدارس الثانوية، وفرصة ثرية لطلاب الرياضيات الشباب في العالم للتعامل مع المسائل الصعبة والمثيرة للاهتمام، وتحرص كل الدول الكبرى على المشاركة فيها بسبب درجة صعوبة الأسئلة في هذه المسابقة، التي تكون متقاربة ومتساوية مع درجة صعوبة الأولمبياد الدولي للرياضيات IMO، كما تعد إحدى محطات التأهيل للمنافسة في الأولمبياد الدولي.

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