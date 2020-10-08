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الرياضات الإلكترونية تطلق الدوري السعودي الإلكتروني بجوائز تتجاوز مليوني ريال

تتضمن البطولة ٣ دوريات.. لتحقيق المزيد من الانتشار وزيادة قاعدة اللاعبين السعوديين

يطلق الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية يوم غد الجمعة، بطولة الدوري السعودي الإلكتروني 2020 الذي يجمع نخبة من لاعبي الرياضات الإلكترونية في السعودية.

وتتضمن البطولة ٣ دوريات بجوائز تتجاوز 2 مليون ريال سعودي؛ حيث سيعلن الاتحاد قريبًا عن تفاصيل الدوريان الثاني والثالث.

وأكد الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، حرص الاتحاد واهتمامه بتنظيم مثل هذه البطولات التي يسعون من خلالها إلى إيجاد تَحَدٍّ غير مسبوق في الرياضات الإلكترونية السعودية.

وأضاف: "الاتحاد يهدف إلى تحقيق المزيد من الانتشار وزيادة قاعدة اللاعبين السعوديين الممارسين والمنتظمين لهذه الألعاب الإلكترونية".

فيما أشار الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية تركي الفوزان إلى أنهم يسعون في الاتحاد لتوفير البيئة المناسبة التي تسمح لكل محبي الرياضات الإلكترونية والذهنية بملء شغفهم بهذه الرياضة وتطويرهم؛ وذلك من خلال إقامة مثل هذه البطولات الإلكترونية في السعودية.

ويدشن الاتحاد الدوري السعودي الإلكتروني بالدوري الأول "دوري دوتا 2 السعودي"، الذي ينظم لأول مرة بمشاركة ٨ أندية إلكترونية محترفة، غدًا الجمعة في مركز SARENA SAFEIS بالرياض، ويستمر حتى 31 من أكتوبر الحالي بجوائز تصل إلى 670 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى العديد من الجوائز القيمة للمشاهدين، وسيكون الختام بكأس دوتا 2 السعودي بمشاركة أصحاب المراكز الـ٦ الأولى، ولمتابعة الحدث مباشرة عبر منصات الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية Twitch وYoutube.

الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياضات الإلكترونية تطلق الدوري السعودي الإلكتروني بجوائز تتجاوز مليوني ريال
سبق

يطلق الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية يوم غد الجمعة، بطولة الدوري السعودي الإلكتروني 2020 الذي يجمع نخبة من لاعبي الرياضات الإلكترونية في السعودية.

وتتضمن البطولة ٣ دوريات بجوائز تتجاوز 2 مليون ريال سعودي؛ حيث سيعلن الاتحاد قريبًا عن تفاصيل الدوريان الثاني والثالث.

وأكد الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، حرص الاتحاد واهتمامه بتنظيم مثل هذه البطولات التي يسعون من خلالها إلى إيجاد تَحَدٍّ غير مسبوق في الرياضات الإلكترونية السعودية.

وأضاف: "الاتحاد يهدف إلى تحقيق المزيد من الانتشار وزيادة قاعدة اللاعبين السعوديين الممارسين والمنتظمين لهذه الألعاب الإلكترونية".

فيما أشار الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية تركي الفوزان إلى أنهم يسعون في الاتحاد لتوفير البيئة المناسبة التي تسمح لكل محبي الرياضات الإلكترونية والذهنية بملء شغفهم بهذه الرياضة وتطويرهم؛ وذلك من خلال إقامة مثل هذه البطولات الإلكترونية في السعودية.

ويدشن الاتحاد الدوري السعودي الإلكتروني بالدوري الأول "دوري دوتا 2 السعودي"، الذي ينظم لأول مرة بمشاركة ٨ أندية إلكترونية محترفة، غدًا الجمعة في مركز SARENA SAFEIS بالرياض، ويستمر حتى 31 من أكتوبر الحالي بجوائز تصل إلى 670 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى العديد من الجوائز القيمة للمشاهدين، وسيكون الختام بكأس دوتا 2 السعودي بمشاركة أصحاب المراكز الـ٦ الأولى، ولمتابعة الحدث مباشرة عبر منصات الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية Twitch وYoutube.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
08:52 AM

الرياضات الإلكترونية تطلق الدوري السعودي الإلكتروني بجوائز تتجاوز مليوني ريال

تتضمن البطولة ٣ دوريات.. لتحقيق المزيد من الانتشار وزيادة قاعدة اللاعبين السعوديين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يطلق الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية يوم غد الجمعة، بطولة الدوري السعودي الإلكتروني 2020 الذي يجمع نخبة من لاعبي الرياضات الإلكترونية في السعودية.

وتتضمن البطولة ٣ دوريات بجوائز تتجاوز 2 مليون ريال سعودي؛ حيث سيعلن الاتحاد قريبًا عن تفاصيل الدوريان الثاني والثالث.

وأكد الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، حرص الاتحاد واهتمامه بتنظيم مثل هذه البطولات التي يسعون من خلالها إلى إيجاد تَحَدٍّ غير مسبوق في الرياضات الإلكترونية السعودية.

وأضاف: "الاتحاد يهدف إلى تحقيق المزيد من الانتشار وزيادة قاعدة اللاعبين السعوديين الممارسين والمنتظمين لهذه الألعاب الإلكترونية".

فيما أشار الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية تركي الفوزان إلى أنهم يسعون في الاتحاد لتوفير البيئة المناسبة التي تسمح لكل محبي الرياضات الإلكترونية والذهنية بملء شغفهم بهذه الرياضة وتطويرهم؛ وذلك من خلال إقامة مثل هذه البطولات الإلكترونية في السعودية.

ويدشن الاتحاد الدوري السعودي الإلكتروني بالدوري الأول "دوري دوتا 2 السعودي"، الذي ينظم لأول مرة بمشاركة ٨ أندية إلكترونية محترفة، غدًا الجمعة في مركز SARENA SAFEIS بالرياض، ويستمر حتى 31 من أكتوبر الحالي بجوائز تصل إلى 670 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى العديد من الجوائز القيمة للمشاهدين، وسيكون الختام بكأس دوتا 2 السعودي بمشاركة أصحاب المراكز الـ٦ الأولى، ولمتابعة الحدث مباشرة عبر منصات الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية Twitch وYoutube.

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