ضبط أجهزة وضعها مجهولون لصيد الطيور في محمية التيسية

تصدر صوتاً مشابهاً لها.. ويتم قنصها بعد أن تتجمع عليها

ضبطت فرقة من قوة الحماية بالهيئة السعودية للحياة الفطرية أجهزة صوتية وضعها مجهولون في محمية التيسية لغرض جلب الطيور ومن ثم اصطيادها بعد وقوعها في مصيدة الصوت.

وقالت الهيئة إن هذه الأجهزة وضعها مخالفون لنظام المناطق المحمية، لهدف صيد الطيور، حيث تستخدم لجلب وتجميع الطيور بعد أن تصدر صوتاً كأصواتها، وقد تم اتخاذ اللازم حيال المضبوطات.



