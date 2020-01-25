"المسند" عن درجة حرارة الـ48 ساعة القادمة: في رحلتها لبلوغ القاع

قال: لا يلوح في الأفق خلال 4 أيام قادمة أي حالة مناخية معتبرة

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن درجة الحرارة لا زالت في رحلتها لبلوغ القاع والحضيض خلال 48 إلى 72 ساعة قادمة، قبل أن تعود لطبيعتها.



وقال عبر حسابه في تويتر: درجة الحرارة اليوم أقل من المعدل السنوي لمثل هذا اليوم في معظم المناطق، عدا الربع الخالي.



وتوقع أن تكون الرياح شمالية غربية باردة ونشطة على معظم المناطق، وقد تكون مثيرة لبعض #الغبار في الجزء الشمالي والشمالي الشرقي من #السعودية .



وأضاف: لا يلوح في الأفق خلال 4 أيام قادمة أي حالة مناخية (معتبرة).