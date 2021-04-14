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"كورونا" تسلل إلى ثلث العاملين بالقطاع الطبي في بريطانيا

أخذ ما يقرب من 17 ألف عينة اختبار منهم حتى الآن

نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن إحصاءات، أن فيروس كورونا المستجد أصاب ثلث العاملين بالقطاع الطبي الذين تم اختبارهم، حسبما أورد اليوم (الثلاثاء) موقع "روسيا اليوم".

وبينت "ديلي ميل"، أن السلطات الطبية أحصت الإصابة بالفيروس لدى 33 في المئة من عناصر الطواقم الطبية الذين خضعوا للاختبارات.

في السياق نفسه، تشير البيانات إلى أنه جرى أخذ ما يقرب من 17 ألف عينة اختبار، حتى الوقت الحاضر، وبنتيجتها اكتشف فيروس كورونا المستجد لدى 5733 شخصًا، أي 33 في المئة.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" تسلل إلى ثلث العاملين بالقطاع الطبي في بريطانيا
سبق

نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن إحصاءات، أن فيروس كورونا المستجد أصاب ثلث العاملين بالقطاع الطبي الذين تم اختبارهم، حسبما أورد اليوم (الثلاثاء) موقع "روسيا اليوم".

وبينت "ديلي ميل"، أن السلطات الطبية أحصت الإصابة بالفيروس لدى 33 في المئة من عناصر الطواقم الطبية الذين خضعوا للاختبارات.

في السياق نفسه، تشير البيانات إلى أنه جرى أخذ ما يقرب من 17 ألف عينة اختبار، حتى الوقت الحاضر، وبنتيجتها اكتشف فيروس كورونا المستجد لدى 5733 شخصًا، أي 33 في المئة.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
04:32 PM

"كورونا" تسلل إلى ثلث العاملين بالقطاع الطبي في بريطانيا

أخذ ما يقرب من 17 ألف عينة اختبار منهم حتى الآن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن إحصاءات، أن فيروس كورونا المستجد أصاب ثلث العاملين بالقطاع الطبي الذين تم اختبارهم، حسبما أورد اليوم (الثلاثاء) موقع "روسيا اليوم".

وبينت "ديلي ميل"، أن السلطات الطبية أحصت الإصابة بالفيروس لدى 33 في المئة من عناصر الطواقم الطبية الذين خضعوا للاختبارات.

في السياق نفسه، تشير البيانات إلى أنه جرى أخذ ما يقرب من 17 ألف عينة اختبار، حتى الوقت الحاضر، وبنتيجتها اكتشف فيروس كورونا المستجد لدى 5733 شخصًا، أي 33 في المئة.

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