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نشاط مكثف لوزير الخارجية لبحث آخر التطورات بالأراضي الفلسطينية

على هامش الاجتماع الطارئ في مقر الأمم المتحدة بنيويورك

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، على هامش الاجتماع الطارئ لمناقشة تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، كلاً من: وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، ووزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية صبري بوقادوم.

وجرى خلال هذه اللقاءات، بحث العلاقات الثنائية بين المملكة والدول الثلاث الشقيقة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات في فلسطين، كما تم استعراض تعزيز التنسيق والتعاون بين المملكة وشقيقاتها في القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نشاط مكثف لوزير الخارجية لبحث آخر التطورات بالأراضي الفلسطينية
سبق

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، على هامش الاجتماع الطارئ لمناقشة تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، كلاً من: وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، ووزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية صبري بوقادوم.

وجرى خلال هذه اللقاءات، بحث العلاقات الثنائية بين المملكة والدول الثلاث الشقيقة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات في فلسطين، كما تم استعراض تعزيز التنسيق والتعاون بين المملكة وشقيقاتها في القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
11:06 PM

نشاط مكثف لوزير الخارجية لبحث آخر التطورات بالأراضي الفلسطينية

على هامش الاجتماع الطارئ في مقر الأمم المتحدة بنيويورك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، على هامش الاجتماع الطارئ لمناقشة تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، كلاً من: وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، ووزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية صبري بوقادوم.

وجرى خلال هذه اللقاءات، بحث العلاقات الثنائية بين المملكة والدول الثلاث الشقيقة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات في فلسطين، كما تم استعراض تعزيز التنسيق والتعاون بين المملكة وشقيقاتها في القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

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